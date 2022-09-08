Криштиану Роналду летом делал все для перехода из МЮ в клуб, который будет выступать на уровне Лиги чемпионов.

В последние дни трансферного окна 37-летний португалец решил самостоятельно браться за переговоры с Наполи, сообщает AS со ссылкой на журналиста Amazon Prime Video. Алессандро Альчато.

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В частности, Роналду лично переписывался в Whatsapp с главным тренером "партенопейцев" Лучано Спаллетти: "Вы не прочь тренировать меня? Хотите видеть меня в команде? Вы готовы?". Итальянец положительно воспринял порывы суперзвезды: "Да, я готов. Если приедешь, то я буду с удовольствием тренировать тебя".

Впрочем, ни руководство Наполи, ни какого-либо другого клуба не рискнуло приютить у себя статусного ветерана. Роналду еще как минимум полгода проведет за МЮ, который попал только в группу Лиги Европы.

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