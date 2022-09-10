Спеція в рамках 6-го туру італійської першості дала бій Наполі, але поразки не уникнула (0:1) – не в останню чергу завдяки Віктору Коваленку. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 6-й тур

Наполі – Спеція – 1:0

Голи: Распадорі, 89

Інтер – Торіно – початок о 19:00

Сампдорія – Мілан – початоко 21:45

Програму 6-го туру Серії А відкривав поєдинок у Неаполі, де Наполі приймав Спецію. Після розгрому Ліверпуля ніхто не сумнівався у перемозі підопічних Лучано Спалетті – втім, фаворит проявив себе вельми неоднозначно. Господарі домінували, тримаючи м'яч 63% ігрового часу й завдавши майже 30 ударів по воротах, однак дійсно гольових моментів було небагато. Сумарна гострота моментів до 89-ї хвилини складала всього 1,64 xG.

Роналду особисто благав забрати його в Наполі – журналіст розкрив цікаві подробиці переписки зірки

Спеція при цьому кілька разів небезпечно огризнулася. В одному з епізодів Ківіор взагалі обікрав захисника у метрів від воріт і пробив у порожні з гострого кута, але сферу винесли з лінії. На 62-й же хвилині Лука Готі випустив Коваленка, однак українець нічим цікавим не запам'ятався. Статистика Віктора виглядає гнітюче.

Спеція трималася гідно, однак на 89-й хвилині Наполі таки дотиснув суперника. Сімеоне прорвався правим флангом і покотив на 11 метрів під удар Гаетано, той нормально пробити не зміг, але м'яч дійшов до Распадорі – Джакомо пробив у ближній кут. Прикро, адже за Распадорі під час його входу до карного майданчика слідкував наш Коваленко. 1:0! Наполі святкує перемогу.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ