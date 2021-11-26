В радар "партенопейцев" попали Йович и Диас, сообщает Fichajes.net.

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Дуэт форвардов не попадают в основную обойму мадридского Реала. В поисках игровой практики Йович и Диас могут покинуть Бернабеу в январе. Неаполь стал новым вариантом пристанища для серба и доминиканца. Лучано Спаллетти стремится добавить вариативности в нападении после потери минимум на 3 месяца из-за тяжелой травмы лица Осимхена.

Отметим, что в настоящее время Наполи делит лидерство в Серии А с Миланом. У обоих грандов по 32 очка.

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