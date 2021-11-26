Наполі може замінити Осімхена дуетом з Реала
Італійський Наполі готовий вийти на трансферний ринок у пошуках підміни травмованому лідеру атакувальної лінії Віктора Осімхена.
На радар "партенопейців" потрапили Йовіч і Діас, повідомляє Fichajes.net.
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Дует форвардів не входить до обойми мадридського Реала. У пошуках ігрової практики Йовіч і Діас можуть покинути Бернабеу в січні. Неаполь став новим варіантом прихистку для серба та домініканця. Лучано Спаллетті прагне додати варіативності в нападі після втрати мінімум на 3 місяці через важку травму обличчя Осімхена.
Відзначимо, що на цей момент Наполі ділить лідерство в Серії А з Міланом. В обох грандів по 32 очки.
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