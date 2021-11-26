На радар "партенопейців" потрапили Йовіч і Діас, повідомляє Fichajes.net.

5-годинна операція, 6 пластин та 18 гвинтів у черепі – наслідки моторошної травми трансферного рекордсмена Наполі

Дует форвардів не входить до обойми мадридського Реала. У пошуках ігрової практики Йовіч і Діас можуть покинути Бернабеу в січні. Неаполь став новим варіантом прихистку для серба та домініканця. Лучано Спаллетті прагне додати варіативності в нападі після втрати мінімум на 3 місяці через важку травму обличчя Осімхена.

Відзначимо, що на цей момент Наполі ділить лідерство в Серії А з Міланом. В обох грандів по 32 очки.

Спартак вдруге сенсаційно здолав Наполі і закрутив інтригу в групі Ліги Європи