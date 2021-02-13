Наполи принимает Ювентус в 22-м туре чемпионата Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Наполи – Ювентус стартовал в 19:00 по Киеву. Игру транслирует телеканал "Футбол 1". Это первая встреча команд в текущем чемпионате – поединок первого круга не был сыгран из-за неявки неаполитанцев в Турин в связи с запретом местных властей покидать город. Сначала "партенопейцы" получили техническое поражение 0:3, однако выиграли апелляцию и матч все же будет сыгран. Недавно Юве и Наполи встречались в поединке за Суперкубок Италии – команда Андреа Пирло выиграла 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Альваро Мораты.

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На момент начала игры туринцы занимали 3 место, отставая от Милана на 7 очков. Наполи – шестой. К слову, итальянские СМИ активно сообщали, что поражение в этом матче станет роковым для Дженнаро Гаттузо – тренер очень близок к отставке из-за серии неудачных результатов.

Наполи – Ювентус: стартовые составы

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Марио Руй – Бакайоко, Зелински – Политано, Инсинье, Лосано – Осимхен.

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Данило – Бентанкур, Рабьо – Кьеза, Бернардески – Мората, Роналду.