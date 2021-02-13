Наполі приймає Ювентус в 22-му турі чемпіонату Італії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Наполі – Ювентус стартував о 19:00 за Києвом. Гру транслює телеканал "Футбол 1". Це перша зустріч команд у поточному чемпіонаті – поєдинок першого кола не був зіграний через неявку неаполітанців у Турин у зв'язку із забороною місцевої влади покидати місто. Спершу "партенопейці" отримали технічну поразку 0:3, проте виграли апеляцію і матч все ж буде зіграний. Нещодавно Юве та Наполі зустрічалися в поєдинку за Суперкубок Італії – команда Андреа Пірло виграла 2:0 завдяки голам Кріштіану Роналду та Альваро Морати.

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На момент початку гри туринці посідали 3 місце, відстаючи від Мілана на 7 очок. Наполі – шостий. До слова, італійські ЗМІ активно повідомляли, що поразка в цьому матчі стане фатальною для Дженнаро Гаттузо – тренер дуже близький до відставки через серію невдалих результатів.

Наполі – Ювентус: стартові склади

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Максімовіч, Маріо Руй – Бакайоко, Зєлінскі – Політано, Інсіньє, Лосано – Осімхен.

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Де Лігт, К'єлліні, Даніло – Бентанкур, Рабйо – К'єза, Бернардескі – Мората, Роналду.