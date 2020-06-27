toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Наполи хочет заменить Кальехона подопечным Фонсеки

13:21 - Читати українською
Наполи хочет заменить Кальехона подопечным Фонсеки
Дженгиз Ундер / Getty Images

Наполи готовится к уходу многолетнего лидера команды Хосе Кальехона.

Заменой испанцу может стать вингер Ромы Ченгиз Ундер, информирует Sky Italy.

Фонсека оценил свое будущее на посту наставника Ромы

Скорее всего, летом Кальехон покинет Наполи на правах свободного агента. Рома имеет определенные финансовые проблемы и вынуждена продавать своих игроков. Ундер не пользуется слишком большим доверием Паулу Фонсеки, поэтому находится в зоне риска. Ориентировочная цена 22-летнего турка – 30 млн евро.

Ундер провел 15 матчей в текущем сезоне Серии А, отличился 3 голами. Статистика Кальехона – 2 гола и 6 ассистов в 23 поединках.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0
01:30
2497
Теги
Трансферы Дженгиз Дженгиз Ундер Рома Рома Италия Хосе Хосе Кальехон Наполи Наполи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
21
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук