Наполи хочет заменить Кальехона подопечным Фонсеки

Наполи готовится к уходу многолетнего лидера команды Хосе Кальехона.

Заменой испанцу может стать вингер Ромы Ченгиз Ундер, информирует Sky Italy.

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Скорее всего, летом Кальехон покинет Наполи на правах свободного агента. Рома имеет определенные финансовые проблемы и вынуждена продавать своих игроков. Ундер не пользуется слишком большим доверием Паулу Фонсеки, поэтому находится в зоне риска. Ориентировочная цена 22-летнего турка – 30 млн евро.

Ундер провел 15 матчей в текущем сезоне Серии А, отличился 3 голами. Статистика Кальехона – 2 гола и 6 ассистов в 23 поединках.

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