Фонсека оценил свое будущее на посту наставника Ромы

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился ожидания накануне поединка 27-го тура Серии А против Сампдории.

"Мы тестировали различные схемы, и я могу сказать, что в ближайшем матче мы откажемся от формации с тремя защитниками. Сейчас я больше хочу видеть правильное отношение игроков к своей работе. Тактическая модель – не так важна.

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Я вижу себя исключительно на посту тренера Ромы. Всем известно, как я полюбил эту команду и Рим. Однако, нужно не терять связь с реальностью. Важно быть сфокусированным на том, что происходит сейчас.

В прошлом поединке против генуэзцев мы продемонстрировали не лучший свой футбол, тогда мы неправильно настроились на матч. Считаю, что после того матча моя команда серьезно изменилась", – цитирует Фонсеку Football Italia.

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