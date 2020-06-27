Наполі хоче замінити Кальєхона підопічним Фонсеки

Наполі готується до відходу багаторічного лідера команди Хосе Кальєхона.

Заміною іспанцю може стати вінгер Роми Ченгіз Ундер, інформує Sky Italy.

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Найімовірніше, влітку Кальєхон покине Наполі на правах вільного агента. Рома має певні фінансові проблеми і змушена продавати своїх гравців. Ундер не користується надто великою довірою Паулу Фонсеки, тому перебуває в зоні ризику. Орієнтовна ціна 22-річного турка – 30 млн євро.

Ундер провів 15 матчів у поточному сезоні Серії А, відзначився 3 голами. Статистика Кальєхона – 2 голи і 6 асистів в 23 поєдинках.

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