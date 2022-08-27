Возвращение Криштиану Роналду в Серию А может получить фантастический сценарий.

Жорже Мендеш продолжает отчаянные попытки устроить 37-летнего клиента в клуб с Лигой чемпионов. Теперь португальцы ухватились за вариант из Наполи, сообщает журналист Паоло Барджиджа.

Роналду даже не рассматривался, а по Холанду велись разговоры – спортдир Баварии раскрыл старые планы на суперзвезд

Мендеш даже обещал "партенопейцам" активно приводить своих игроков в будущем, если этим летом они пригласят Роналду. Впрочем, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис выдвинул свои условия для сделки. Наполи готов рассмотреть только годовую аренду Роналду, при которой значительную часть зарплаты продолжит покрывать МЮ. Также "адзурри" могут помочь англичанам компенсировать потерю форварда, отпустив Виктора Осимхена на Олд Траффорд. Правда, на нигерийца повесили астрономический ценник в 150 миллионов евро.

Напомним, контракт Роналду с Манчестер Юнайтед действует еще год. В сезоне 2022/23 Криштиану сыграл три матча, результативными действиями не отмечался.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию