Повернення Кріштіану Роналду у Серію А може мати фантастичний сценарій.

Жорже Мендеш продовжує відчайдушні спроби влаштувати 37-річного клієнта у клуб з Лігою чемпіонів. Тепер португальці вхопилися за варіант з Наполі, повідомляє журналіст Паоло Барджіджа.

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Мендеш навіть обіцяв "партенопейцям" активно приводити своїх гравців у майбутньому, якщо цього літа вони запросять Роналду. Втім, президент італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіс висунув свої умови для угоди. Наполі готовий розглянути лише річну оренду Роналду, при якій значну частину зарплати продовжить покривати МЮ. Також "адзуррі" можуть допомогти англійцям компенсувати втрату форварда, відпустивши Віктора Осімхена на Олд Траффорд. Щоправда, на нігерійця повісили астрономічний цінник у розмірі 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, контракт Роналду з Манчестер Юнайтед чинний ще рік. У сезоні 2022/23 Кріштіану зіграв три матчі, результативними діями не відзначався.

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