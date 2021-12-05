Аталанта перестреляла Наполи в рамках 16 тура Серии А. Видео голов и обзор игры Наполи – Аталанта смотрите на Футбол 24.

Уже на 7-й минуте Малиновский открыл счет во встрече, после паса Сапаты пробив в девятку с линии штрафной. До перерыва Зелински сравнял счет, со второй попытки пробив стену из защитников и вратаря.

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Сразу после перерыва Мертенс вывел неаполитанцев вперед, реализовав выход 1 на 1. Впрочем, Аталанта сначала отыгралась благодаря голу Демираля, а уже через 5 минут Фройлер точно пробил в нижний угол и принес победу команде Малиновского.

Таким образом Аталанта набрала 34 очка и осталась на четвертой строчке, Наполи с 36 пунктами остался третьим.

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