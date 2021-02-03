Наполи – Аталанта: видеотрансляция полуфинала Кубка Италии
В первом полуфинале Кубка Италии встретятся Наполи и Аталанта. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/2 финала Кубка Италии Наполи – Аталанта начался в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна прямо в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Наполи: Оспина – Манолас, Кулибали, Максимович – Ди Лоренцо, Демме, Бакайоко, Хисай – Политано, Лосано, Инсинье
Запасные: Мерет, Контини, Гулям, Ррахмани, Руй, Эльмас, Лоботка, Зелински, Осимхен, Петанья, Чоффи
Аталанта: Голлини – Джимшити, Ромеро, Толои – Меле, де Рон, Фройлер, Госенс – Пессина – Муриель, Сапата
Запасные: Джельми, Росси, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Руджери, Гисланди, Скальвини, Гьябуаа, Миранчук, Иличич, Пашалич
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