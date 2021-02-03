Наполі – Аталанта: відеотрансляція півфіналу Кубка Італії
У першому півфіналі Кубка Італії зустрінуться Наполі та Аталанта. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/2 фіналу Кубка Італії Наполі – Аталанта розпочався о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція доступна прямо в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Наполі: Оспіна – Манолас, Кулібалі, Максімовіч – Ді Лоренцо, Демме, Бакайоко, Хісай – Політано, Лосано, Інсіньє
Запасні: Мерет, Контіні, Гулям, Ррахмані, Руй, Ельмас, Лоботка, Зєлінскі, Осімхен, Петанья, Чоффі
Аталанта: Голліні – Джімшіті, Ромеро, Толоі – Меле, де Рон, Фройлер, Госенс – Пессіна – Муріель, Сапата
Запасні: Джельмі, Россі, Ламмерс, Кальдара, Маліновський, Руджері, Гісланді, Скальвіні, Гябуаа, Міранчук, Ілічіч, Пашаліч
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