Нападающий неаполитанцев недавно травмировался, а курс реабилитации решил пройти на родине. Для полета в Бельгию Мертенс арендовал частный самолет.

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Вылет из Италии прошел успешно, а вот во время посадки возникли некоторые проблемы. В Бельгии был сильный дождь, а взлетно-посадочная полоса оказалась скользкой. Из-за этого самолет не сумел удержаться на ней и оказался за ее пределами – в траве. К счастью, Мертенс отделался лишь испугом, сообщает Nieuws Blad.

Заметим, 33-летний форвард в текущем сезоне принял участие в 21 поединке Наполи, отличился 5 голами и 7 ассистами.

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