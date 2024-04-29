Наполи и Рома расписали яркую ничью в рамках 34 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Наполи гораздо лучше провел первый тайм, но не воплотил свое преимущество в забитые мячи. Осимхен и Кварацхелия упустили хорошие моменты. Нигериец за весь матч нанес 11 ударов и несколько раз вырывался один на один с голкипером.

Рома вырвала ничью против Наполи благодаря дебютному голу Абрахама – место в Лиге чемпионов оказалось под угрозой

После перерыва неаполитанцы пропустили досадный гол с пенальти.– Жуан сбил Азмуна. Отыграться удалось благодаря курьезному удару Оливеры. Осимхен и Кварацхелия наконец-то принесли пользу: грузин заработал 11-метровый, а Виктор точно исполнил.

И все же на последних минутах Рома спасла незаслуженную ничью. Гостям помог стандарт– Абрахам на дальней штанге воспользовался скидкой Ндика. Это первый гол английского нападающего в сезоне. Рома рискует выпасть из зоны ЛЧ, если Аталанта будет успешной.