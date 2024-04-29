Наполі та Рома розписали яскраву нічию в рамках 34 туру Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі значно краще провів перший тайм, але не втілив свою перевагу в забиті м'ячі. Осімхен і Кварацхелія змарнували хороші моменти. Нігерієць за весь матч завдав аж 11 ударів і кілька разів виривався сам на сам з голкіпером.

Рома вирвала нічию проти Наполі завдяки дебютному голу Абрахама – місце в Лізі чемпіонів опинилося під загрозою

Після перерви неаполітанці пропустили прикрий гол з пенальті – Жуан збив Азмуна. Відігратись вдалося завдяки курйозному удару Олівери. Осімхен і Кварацхелія нарешті принесли користь: грузин заробив 11-метровий, а Віктор точно виконав.

І все ж на останніх хвилинах Рома врятувала незаслужену нічию. Гостям допоміг стандарт – Абрахам на дальній стійці скористався скидкою Ндіка. Це перший гол англійського форварда в сезоні. Рома ризикує випасти з зони ЛЧ, якщо Аталанта буде успішною.