60-миллионный Йович сломал ногу во время домашних тренировок

Форвард мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович получил повреждение.

"Во время обследования медицинские работники Реала обнаружили у Йовича внесуставный перелом пяточной кости правой ноги", – сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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По информации Marca, сербский нападающий получил травму во время выполнения упражнений у себя дома, находясь на карантине. Отмечается, что на восстановление понадобится несколько недель.

К слову, несколько дней назад игроки и персонал Реала начали подготовку к возобновлению сезона. Мадридцы впервые после введения карантина собрались на клубной базе. Зинедин Зидан коротко пообщался с каждым игроком.

Напомним, сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится в начале июня. Сейчас Реал находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от Барселоны на три очка.

Лука Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 миллионов евро, но основным форвардом команды и близко не стал.

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