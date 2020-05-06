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Реал впервые за время пандемии собрался на клубной базе – Зидан держал дистанцию

16:59 34 Читати українською
Реал впервые за время пандемии собрался на клубной базе – Зидан держал дистанцию
Тибо Куртуа / EFE

Игроки и персонал мадридского Реала начали подготовку к возобновлению сезона, прерванного пандемией коронавируса.

В среду "сливочные" собрались на тренировочной базе Вальдебебас, сообщает официальный сайт клуба.

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Игроки мадридской команды прошли обязательный медосмотр. Вскоре они начнут индивидуальные тренировки. Наставник Реала Зинедин Зидан коротко пообщался с каждым игроком, соблюдая правила социального дистанцирования. Кроме того, все представители королевского клуба были в масках.

Сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится в начале июня.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан коронавирус
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