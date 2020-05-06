Реал впервые за время пандемии собрался на клубной базе – Зидан держал дистанцию

Игроки и персонал мадридского Реала начали подготовку к возобновлению сезона, прерванного пандемией коронавируса.

В среду "сливочные" собрались на тренировочной базе Вальдебебас, сообщает официальный сайт клуба.

Дембеле не будет сдавать тест на коронавирус – Барселона снова потеряла неудачника из-за эпичного курьеза

Игроки мадридской команды прошли обязательный медосмотр. Вскоре они начнут индивидуальные тренировки. Наставник Реала Зинедин Зидан коротко пообщался с каждым игроком, соблюдая правила социального дистанцирования. Кроме того, все представители королевского клуба были в масках.

Сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится в начале июня.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік