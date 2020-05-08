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Азар восстановился от травмы – звезда Реала уже скоро появится на поле

13:55 13 Читати українською
Азар восстановился от травмы – звезда Реала уже скоро появится на поле
Эден Азар / Фото ФК Реал

Хорошие новости поступили из лазарета мадридского Реала.

Эден Азар возвращается к своим кондициям после тяжелой травмы и операции. Зидан сможет рассчитывать на своего подопечного уже через две недели, сообщает AS.

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Напомним, 29-летний бельгиец получил повреждение еще в конце февраля во время матча против Леванте (0:1).

Парад травм пока не позволяет Азару оправдать надежды фанатов Реала. В нынешнем сезоне Ла Лиги Эден провел лишь 10 матчей.

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Теги
Испания Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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