60-мільйонний Йовіч зламав ногу під час домашніх тренувань

Форвард мадридського Реала та збірної Сербії Лука Йовіч отримав ушкодження.

"Під час обстеження медичні працівники Реала виявили у Йовіча позасуглобовий перелом п'яткової кістки правої ноги", – повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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За інформацією Marca, сербський нападник зазнав травми під час виконання вправ у себе вдома, перебуваючи на карантині. Зазначається, що на відновлення знадобиться кілька тижнів.

До слова, кілька днів тому гравці та персонал Реала розпочали підготовку до відновлення сезону. Мадридці вперше після запровадження карантину зібралися на клубній базі. Зінедін Зідан коротко поспілкувався з кожним гравцем, дотримуючись правил соціального дистанціювання.

Нагадаємо, сезон 2019/20 у Прімері перервали в середині березня. Рестарт першості орієнтовно відбудеться на початку червня. Наразі Реал перебуває на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від Барселони на три очки.

Лука Йовіч перейшов у Реал минулого літа з Айнтрахта за 60 мільйонів євро, але основним форвардом команди й близько не став.

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