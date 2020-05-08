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60-мільйонний Йовіч зламав ногу під час домашніх тренувань

8 травня 18:03 3922 Читать на русском
60-мільйонний Йовіч зламав ногу під час домашніх тренувань
Лука Йовіч / фото: ФК Реал

Форвард мадридського Реала та збірної Сербії Лука Йовіч отримав ушкодження.

"Під час обстеження медичні працівники Реала виявили у Йовіча позасуглобовий перелом п'яткової кістки правої ноги", – повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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За інформацією Marca, сербський нападник зазнав травми під час виконання вправ у себе вдома, перебуваючи на карантині. Зазначається, що на відновлення знадобиться кілька тижнів.

До слова, кілька днів тому гравці та персонал Реала розпочали підготовку до відновлення сезону. Мадридці вперше після запровадження карантину зібралися на клубній базі. Зінедін Зідан коротко поспілкувався з кожним гравцем, дотримуючись правил соціального дистанціювання.

Нагадаємо, сезон 2019/20 у Прімері перервали в середині березня. Рестарт першості орієнтовно відбудеться на початку червня. Наразі Реал перебуває на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від Барселони на три очки.

Лука Йовіч перейшов у Реал минулого літа з Айнтрахта за 60 мільйонів євро, але основним форвардом команди й близько не став.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч
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