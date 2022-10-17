Мейсон Гринвуд пробудет в тюрьме минимум один месяц.

В понедельник, 17-го октября нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд был заключён под стражу. Об этом информирует ВВС.

Гринвуду предъявили обвинения по делу об изнасиловании – суд в понедельник

Гринвуда обвиняют в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений. Сегодня он предстал перед судом для подтверждения своего имени, адреса и даты рождения.

В воскресенье, 16-го октября Мейсона арестовали за нарушение условий залога.

Окружной судья Марк Хэдфилд принял решение заключить Гринвуда под стражу до следующего заседания, которое состоится 21 ноября.



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