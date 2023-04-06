Колос на своем официальном сайте сообщил, что клубу удалось завершить переход нападающего Тимура Тутерова в Сандерленд.

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Ковалёвцы не раскрывают условий трансфера. Отмечается, что Тутеров будет выступать за Сандерленд U-19. Заметим, что Сандерленд 6 раз становился чемпионом Англии (1892,1893, 1895, 1902, 1913 и 1936 годы).

Добавим, что Тимур является воспитанником Колоса. В молодежном первенстве нападающий провел 15 матчей, в которых отметился 7 голами.

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