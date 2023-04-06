Нападник Колоса став гравцем 6-разового чемпіона Англії
6 квітня 14:50 - Читать на русском
Форвард Колоса Тимур Тутєров офіційно перебрався до англійської першості.
Колос на своєму офіційному сайті повідомив, що клубу вдалось завершити перехід нападника Тимура Тутєрова до Сандерленда.
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Ковалівці не розкривають умов трансферу. Зазначається, що Тутєров виступатиме за Сандерленд U-19. Зауважимо, що Сандерленд 6 разів ставав чемпіоном Англії (1892,1893, 1895, 1902, 1913 та 1936 роки).
Додамо, що Тимур є вихованцем Колоса. В молодіжній першості нападник провів 15 матчів, у яких відзначився 7 голами.
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