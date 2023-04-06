Колос на своєму офіційному сайті повідомив, що клубу вдалось завершити перехід нападника Тимура Тутєрова до Сандерленда.

Екс-форвард Челсі знайшов нову позицію для Мудрика – українця порівняли з Салахом та Мане

Ковалівці не розкривають умов трансферу. Зазначається, що Тутєров виступатиме за Сандерленд U-19. Зауважимо, що Сандерленд 6 разів ставав чемпіоном Англії (1892,1893, 1895, 1902, 1913 та 1936 роки).

Додамо, що Тимур є вихованцем Колоса. В молодіжній першості нападник провів 15 матчів, у яких відзначився 7 голами.

xG: дивні циферки чи найкраще, що в нас є – скільки Мудрик мав на перший гол в АПЛ і як Маліновський ламає систему