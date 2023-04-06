Бывший нападающий Челси и Ливерпуля Дэниел Старридж поразмышлял о том, как лондонцы должны строить свою игру в атаке благодаря наличию Михаила Мудрика.

"Как центральный нападающий, я не думаю, что Хаверц является финишером. Он фальшивая девятка? Да, но когда вы играете с таким игроком, как Кай, вам нужны голы с фланга. Я бы использовал пример Фирмино, потому что Хаверц похож по стилю игры на Фирмино, поэтому вам нужны такие игроки как Салах или Мане, которые бы забегали из глубины.

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На данный момент, конечно, мы видели на выходных, что Мудрик упустил шанс, но он ставит себя на эту позицию, поэтому, если у них есть игроки, которые умеют делать быстрые забегания из глубины, они должны играть на этой позиции", – приводит слова Старриджа MSN.

Напомним, что Мудрик сыграл в 8 поединках за Челси и отметился 1 ассистом. В игре с Астон Виллой Михаил имел два классных момента, но не смог забить.

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