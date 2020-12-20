Нападающий Эспаньола забил ударом со своей половины поля – видео сумасшедшего гола
21:09 - Читати українською
Нападающий Эспаньола Рауль Де Томас отметился сумасшедшим голом в матче 19-го тура Сегунды.
Уже на 9 минуте матча нападающий получил мяч еще на своей половине и решился на выстрел из центрального круга.
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Отметим, что этот гол помог Эспаньолу победить – каталонцы обыграли Альмерию (2:1), а Де Томас оформил дубль, забив второй раз с пенальти.
К слову, испанец является лучшим бомбардиром турнира, забив уже 12-й гол в 19 матчах Сегунды этого сезона.
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