Нападник Еспаньйола Рауль Де Томас відзначився божевільним голом у матчі 19-го туру Сегунди.

Вже на 9 хвилині матчу нападник отримав м'яч ще на власній половині та зважився на постріл із центрального кола.

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Відзначимо, що цей гол допоміг Еспаньйолу перемогти – каталонці обіграли Альмерію (2:1), а Де Томас оформив дубль, забивши вдруге з пенальті.

До слова, іспанець є найкращим бомбардиром турніру, забивши уже 12-й гол у 19 матчах Сегунди цього сезону. Додамо, що вихованець мадридського Реала перейшов у Еспаньйол із Бенфіки минулої зими, ставши рекордним придбанням "папуг".

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