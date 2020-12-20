"Каждому игроку будет очень трудно без игровой практики. Когда форвард не уверен в себе, у него мало что получается. Нападающему просто необходимо забивать.

"Больше ждать нельзя": Флорентино Перес анонсировал революционные изменения в футболе – Реал идет на конфликт с УЕФА

Если у меня и в дальнейшем не будет возможности проявить себя, то, надеюсь, мне выпадет шанс сменить команду", – цитирует Йовича Sportklub.rs.

Напомним, мадридцы приобрели 22-летнего серба у Айнтрахта за 63 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович провел всего 4 матча, в которых результативными действиями не отличался.

FIFA The Best 2020: Месси "определился" с новым клубом, унизил тер Штегена и получил нож в спину, а Роналду – лицемер?