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Нападающий Динамо Цитаишвили не будет продлевать контракт с клубом – он может перейти в Шахтер

19:27 151 Читати українською
Нападающий Динамо Цитаишвили не будет продлевать контракт с клубом – он может перейти в Шахтер
Георгий Цитаишвили / Соцсети

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили не собирается продлевать контракт с киевским клубом.

Как сообщает ресурс Dynamomania, 18-летний нападающий сам решил не продлевать контракт со столичным клубом, хотя предложение о пролонгации соглашения поступало.

Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника

Также отмечается, что на юного таланта претендуют донецкий Шахтер и питерский Зенит. Сейчас Георгий Цитаишвили вместе с отцом выбирают один из вариантов.

Напомним, Цитаишвили является одним из лидеров молодежной команды Динамо, и уже успел дебютировать за основу киевлян. Недавно нападавший исчез из заявки киевлян на официальном сайте УПЛ.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Зенит Зенит Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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