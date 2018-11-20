Нападающий Динамо Цитаишвили не будет продлевать контракт с клубом – он может перейти в Шахтер

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили не собирается продлевать контракт с киевским клубом.

Как сообщает ресурс Dynamomania, 18-летний нападающий сам решил не продлевать контракт со столичным клубом, хотя предложение о пролонгации соглашения поступало.

Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника

Также отмечается, что на юного таланта претендуют донецкий Шахтер и питерский Зенит. Сейчас Георгий Цитаишвили вместе с отцом выбирают один из вариантов.

Напомним, Цитаишвили является одним из лидеров молодежной команды Динамо, и уже успел дебютировать за основу киевлян. Недавно нападавший исчез из заявки киевлян на официальном сайте УПЛ.