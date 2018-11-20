Нападник Динамо Цітаішвілі не продовжуватиме контракт з клубом – він може перейти у Шахтар

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі не збирається продовжувати контракт з київським клубом.

Як повідомляє ресурс Dynamomania, 18-річний нападник сам вирішив не продовжувати контракт зі столичним клубом, хоча пропозиція про пролонгування угоди надходила.

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Також зазначається, що на юного таланта претендують донецький Шахтар та пітерський Зеніт. Наразі Георгій Цітаішвілі разом з батьком обирають один з варіантів.

Нагадаємо, Цітаішвілі є одним з лідерів молодіжної команди Динамо, та вже встиг дебютувати за основу киян. Нещодавно нападник зник із заявки киян на офіційному сайті УПЛ.