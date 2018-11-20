Нападник Динамо Цітаішвілі не продовжуватиме контракт з клубом – він може перейти у Шахтар

Англія — 18:48 1934
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Скільки Ярмоленко і Ко заробляють у Вест Хемі – Арнаутовіч може покинути клуб через фінансове питання
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Анрі: Чигринський мав чарівну ліву ногуІспанія — 17:05 2377
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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів ШаранаІнтерв’ю — 13:00 4561
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"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильцяІспанія — 11:40 1135
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Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніруЛіга націй — 19 лист 5163
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