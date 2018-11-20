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Нападник Динамо Цітаішвілі не продовжуватиме контракт з клубом – він може перейти у Шахтар

19:27 298 Читать на русском
Нападник Динамо Цітаішвілі не продовжуватиме контракт з клубом – він може перейти у Шахтар
Георгій Цітаішвілі / Соцмережі

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі не збирається продовжувати контракт з київським клубом.

Як повідомляє ресурс Dynamomania, 18-річний нападник сам вирішив не продовжувати контракт зі столичним клубом, хоча пропозиція про пролонгування угоди надходила.

Шахтар, Динамо та ще кілька європейських клубів націлилися на 19-річного бразильського захисника

Також зазначається, що на юного таланта претендують донецький Шахтар та пітерський Зеніт. Наразі Георгій Цітаішвілі разом з батьком обирають один з варіантів.

Нагадаємо, Цітаішвілі є одним з лідерів молодіжної команди Динамо, та вже встиг дебютувати за основу киян. Нещодавно нападник зник із заявки киян на офіційному сайті УПЛ.

Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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