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Динамо сняло Цитаишвили из заявки УПЛ

13:54 175 Читати українською
Динамо сняло Цитаишвили из заявки УПЛ
Георгий Цитаишвили / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили исчез из заявки киевлян на официальном сайте УПЛ.

Георгий Цитаишвили не указан в заявке киевского клуба на чемпионат Украины, хотя фамилия форварда была в списке игроков Динамо, сообщает dynamomania.

Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника

Издание не исключает, что это может быть связано с 18-летием игрока.

Стоит отметить, что хавбек также удалил свои аккаунты в соцсетях.

Напомним, Цитаишвили является одним из лидеров молодежной команды Динамо, и уже успел дебютировать за основу киевлян.

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