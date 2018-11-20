Динамо сняло Цитаишвили из заявки УПЛ

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили исчез из заявки киевлян на официальном сайте УПЛ.

Георгий Цитаишвили не указан в заявке киевского клуба на чемпионат Украины, хотя фамилия форварда была в списке игроков Динамо, сообщает dynamomania.

Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника

Издание не исключает, что это может быть связано с 18-летием игрока.

Стоит отметить, что хавбек также удалил свои аккаунты в соцсетях.

Напомним, Цитаишвили является одним из лидеров молодежной команды Динамо, и уже успел дебютировать за основу киевлян.