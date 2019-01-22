Нант перенес матч Кубка Франции из-за шокирующего исчезновения своего экс-игрока Салы

Поединок 1/16 финала Кубка Франции Саннуа – Нант не будет проведен в запланированное время.
Руководством Нанта было принято решение о переносе поединка против Саннуа, который должен был состояться 23 января, сообщает L'Equipe.
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Причиной этому стало неожиданное исчезновение бывшего игрока клуба Эмилиано Салы. Игрок частным самолетом отправился в Англию, однако позже воздушное судно исчезло с радаров. Поиски самолета и пассажиров до сих пор продолжаются.
Поединок 1/16 финала Кубка Франции Саннуа – Нант может состояться 27 января.
Напомним, накануне английский Кардифф подписал соглашение с Нантом о трансфере Эмилиано Салы.
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