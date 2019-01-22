Нант переніс матч Кубка Франції через шокуюче зникнення свого екс-гравця Сали

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка Франції Саннуа – Нант не відбудеться у запланований час.

Керівництвом Нанта було прийняте рішення про перенесення поєдинку проти Саннуа, який мав відбутися 23 січня, повідомляє L’Equipe.

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Причиною цьому стало несподіване зникнення колишнього гравця клубу Еміліано Сали. Гравець приватним літаком відправився в Англію, однак пізніше повітряне судно зникло з радарів. Пошуки літака та пасажирів досі тривають.

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка Франції Саннуа – Нант може відбутися 27 січня.

Нагадаємо, напередодні англійський Кардіфф підписав угоду з Нантом про трансфер Еміліано Сали.

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