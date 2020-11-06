Португалец получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве почти на весь второй тайм.

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Нани жестко "въехал" в ноги сопернику, и арбитр после просмотра видеповтора решил удалить 33-летнего вингера. Это решение так сильно расстроило экс-звезду Манчестер Юнайтед, что он расплакался прямо на поле. Даже в меньшинстве Орландо Сити смог удержать победу (2:1).

Напомним, Нани выступает в США с февраля прошлого года, а до этого в его карьере были Спортинг, МЮ, Фенербахче, Валенсия и Лацио.

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