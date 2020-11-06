Шведский ветеран был явно не в настроении, а замена на 60 минуте окончательно разозлила его.

Первое поражение Милана за 25 матчей в видеообзоре разгрома от Лилля

Ибрагимович прямо на поле начал саркастически аплодировать, а у скамейки запасных что-то эмоционально объяснял главному тренеру Милана Стефано Пиоли. В конце концов, 39-летний нападающий таки успокоился и досмотрел болезненный поединок. Сегодня (6 ноября) Златан собирается серьезно поговорить с партнерами, чтобы в будущем такие провалы не повторялись, сообщает Corriere dello Sport.

Добавим, что Милан опустился на вторую строчку группы Лиги Европы, пропустив вперед именно Лилль.

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