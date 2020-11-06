Нані розплакався після отриманої червоної картки – відео емоцій екс-зірки Манчестер Юнайтед
Вінгеру Орландо Сіті Луїшу Нані довелося пережити неприємні емоції у матчі проти Коламбуса.
Португалець отримав пряму червону картку і залишив свою команду у меншості майже на весь другий тайм.
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Нані жорстко "в'їхав" у ноги супернику, і арбітр після перегляду відеповтора вирішив вилучити 33-річного вінгера. Це рішення так сильно засмутило екс-зірку Манчестер Юнайтед, що він розплакався прямо на полі. Навіть у меншості Орландо Сіті зміг втримати перемогу (2:1).
Нагадаємо, Нані виступає в США з лютого минулого року, а до цього в його кар'єрі були Спортінг, МЮ, Фенербахче, Валенсія та Лаціо.
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