Португалець отримав пряму червону картку і залишив свою команду у меншості майже на весь другий тайм.

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Нані жорстко "в'їхав" у ноги супернику, і арбітр після перегляду відеповтора вирішив вилучити 33-річного вінгера. Це рішення так сильно засмутило екс-зірку Манчестер Юнайтед, що він розплакався прямо на полі. Навіть у меншості Орландо Сіті зміг втримати перемогу (2:1).

Нагадаємо, Нані виступає в США з лютого минулого року, а до цього в його кар'єрі були Спортінг, МЮ, Фенербахче, Валенсія та Лаціо.

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