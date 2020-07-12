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"Нам складно грати у першій шістці УПЛ": Костишин назвав головну причину невдалих результатів Колоса

14:44 - Читать на русском
"Нам складно грати у першій шістці УПЛ": Костишин назвав головну причину невдалих результатів Колоса
Колос – Зоря – 0:2 / ФК Колос

Головний тренер ковалівської команди Руслан Костишин зізнався, чого бракує його підопічним для успішних виступів у першій шістці УПЛ.

 
Владислав Кочергін 9’
Владислав Кочергін 45+1’
9’ Владислав Кочергін
45+1’ Владислав Кочергін

"Хочу похвалити хлопців, досить непогана гра в атаці. Були помилки в обороні, які призвели до голів. Дві помилки – два голи. Десь гравці Колоса мене не почули, що не можна проти Зорі втрачати м'яч при виході з оборони. Нас і покарали.

Колос – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу, який залишає команді Скрипника шанси на друге місце

В цілому, гра нам в актив. Нам не вистачає якості у завершенні атак. Ми багато створюємо... але я не можу завжди звинувачувати гравців. Голи не даються.

З карантину ми вийшли погано, багато травмованих. Нам складно грати у першій шістці раз або два рази на тиждень проти таких команд, які перевершують нас у майстерності. Ми граємо на максимумі, але майстерності не завжди вистачає. Наприклад, матчі з Шахтарем, Динамо або Зорею чекаєш і видаєш свій максимум. Зараз подібні поєдинки йдуть один за іншим, а ресурсу немає. Дуже важко", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, Колос після 30-ти турів посідає в турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, набравши 29 очок, Зоря з 57 пунктами – друга.

Зоря впевнено перемогла Колос завдяки дублю Кочергіна та вийшла на друге місце в УПЛ

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Колос Колос Руслан Руслан Костишин Колос - Зоря Зоря Зоря
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