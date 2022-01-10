"Нас покинули два півзахисники: Станіслав Сорокін та Владислав Хамелюк. Натомість контракти з нашою командою підписали голкіпер Іван Пономаренко та хавбек Богдан Мишенко.

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Нам постійно пропонують гравців. Ми дивимося все, аналізуємо. Розумієте, новачки повинні бути сильнішими за тих виконавців, які у нас зараз є. Не можна вносити дисбаланс до нашого складу", – сказав Дулуб у коментарі SportArena.

Нагадаємо, минулий сезон 27-річний Мишенко провів у Гомелі (в 11 матчах першості він забив 1 гол і віддав 3 асисти). Пономаренко виступав у Другій лізі за Буковину.

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