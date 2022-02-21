"Увидели свои недостатки. Чтобы становиться сильнее, нужно играть против сильных соперников. Мы понимаем разницу между клубами Первой лиги и УПЛ, разницу в классе футболистов лиг. Увидели, что у нас серьезные проблемы, над которыми будем работать. Информацию получили, будем разбираться положительна она или отрицательна. Благодаря таким матчам мы можем увидеть свой уровень.

Минай и Десна синхронно одержали победы в спаррингах

Можно сказать так: мы догадывались о некоторых недостатках, мы их увидели. Пока мы еще в Первой лиге. Понимаю, что нам нужно усиление. Максимально быстрое усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ.

Огорчаться нам некогда, ведь завтра следующий контрольный матч. Поэтому эти два дня команда должна поработать с максимальной нагрузкой. Самое главное, что заканчиваем сбор без серьезных травм", – цитирует Бабича официальный сайт Кривбасса. Добавим, что вчера криворожцы уступили Десне в спарринге – 0:2.

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