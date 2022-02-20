Минай и Десна провели контрольные матчи с Агробизнесом и Кривбассом соответственно. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.

Контрольные матчи.

Минай – Агробизнес – 1:0

Голы: игрок на просмотре, 40

Десна – Кривбасс – 2:0

Голы: Селин, 22, Безбородько, 30

Минай в спарринге минимально одолел Агробизнес. Победу принес игрок на просмотре голом на 40 минуте и помог завершить сборы на мажорной ноте.

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Десна, в свою очередь, победила Кривбасс. Оба гола во встрече были забиты в первом тайме. Селин открыл счет на 22 минуте, а Безбородько спустя 8 минут установил окончательный счет во встрече.

Добавим, что команды на следующей неделе вернутся к матчам УПЛ. Минай 25 февраля сыграет с Зарей, а Десна 27 февраля встретится с СК Днепр-1.

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