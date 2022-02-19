Динамо и Пахтакор встречались в товарищеском поединке на сборах в Турции. Отчет о встрече читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Пахтакор – 0:0

Динамо: Бойко (Нещерет, 72) – Кендзёра (Дубинчак, 46), Забарный (Попов, 82), Сирота (Боль, 75), Караваев – Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко – де Пена (Буяльский, 46), Антюх, Витиньо (Ванат, 62) – Кулач (Беседин, 46)

Матч Динамо – Пахтакор стартовал в 16.00. Это был четвертый и предпоследний спарринг киевлян на завершающем этапе сборов. Ранее "бело-синие" разгромили сербскую Инджию и Кайрат из Казахстана с одинаковым счетом 4:0, после чего одолели латвийскую Вальмиеру – 2:0.

Активный старт, смелые решения, внезапный спад и много нервов – краткий итог первого тайма

В стартовом составе киевлян вышел Николай Шапаренко, пропустивший старт сбора из-за коронавируса и только недавно присоединившийся к команде. Именно он отдал разрезной пас на Кулача уже на старте игры, но Владислав не достал мяч. Киевляне чуть не забили на 4-й минуте после удара Караваева в дальнюю девятку – рядом со штангой. Значительно превосходило Динамо в дебюте игры, а Пахтакор даже не мог выйти из своей половины поля. Высокий прессинг подопечных Луческу приносил плоды, ведь киевляне быстро отбирали мяч после его потери.

Динамо – Пахтакор: видеотрансляция товарищеского матча – лидер киевлян вернулся

Правда, после активных минут семи динамовцы взяли передышку, сосредоточившись на контроле мяча в центре поля. Первая же вылазка Пахтакора на половину поля киевлян завершилась фолом Забарного и желтой для центрбека. Штрафной метров с 20-ти узбеки исполнили неудачно – как первый удар, так и добивание приняли на себя защитники.

Витиньо роскошным пасом пяткой разогнал контратаку Динамо. Караваев потерял мяч, но отметим нестандартные действия бразильца, проводящего отличную предсезонную подготовку, записав в свой актив несколько результативных ударов.

В середине тайма Пахтакор окончательно осмелел и организовал несколько атак. Денис Бойко вынужден был вступать в игру, но серьезной опасности у ворот киевлян не было. Но и "бело-синие" после активного старта тоже сбавили обороты. Де Пена хотел забить из центрального круга – смелое решение 14-го номера, однако мяч полетел выше ворот.

Вспыхнули страсти – Шапаренко сорвал атаку соперника ударом по ногам сзади. Желтое для десятки Динамо за фол и Кендзёре за активность в схватке. Четыре предупреждения за 30 минут в спарринге – слишком много. Тут же Кулач получил пятое, рукой заблокировав удар соперника со штрафного. Еще один стандарт Пахтакора с полукруга перед штрафным Динамо заблокировал Андриевский. Искры не утихали – украинец Алексей Ларин помешал Бойко выбить мяч, за что получил и свою желтую карточку. Градус игры был неоправданно высоким.

В итоге, из-за эмоций содержательного футбола во второй половине тайма было крайне мало – логичные нули после 45-ти минут.

Инертный второй тайм – Пахтакор был даже ближе к голу, первая ничья на сборе

С первых секунд второго тайма Луческу выпустил Беседина, Дубинчака, Сидорчука и Буяльского. Но к серьезным моментам у ворот Суюнова это не приводило. Фирменный розыгрыш углового от киевлян завершился ударом Сидорчука с лёта – шедевр повторить не получилось, мимо ворот.

Недопонимание между Дубинчаком и Бойко – кипер спокойно готовился забрать мяч, а защитник опередил партнера и выбил на ногу соперника. К счастью, обошлось без удара. Подопечные Луческу больше владели мячом, но могли пропустить в одной из редких контратак. Эркинов не попал в дальний угол. Руслан Нещерет сменил Бойко и едва не пропустил после стандарта – спасла стойка. Тургунбоев тоже имел классный шанс, но Нещерет отразил его удар после выхода один на один.

Пахтакор переиграл Динамо в последние минуты матча, но забить не сумел. 0:0 – впервые на третьем сборе подопечные Луческу ушли с поля без гола, но в то же время и сами не пропустили в 4-м матче подряд.

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