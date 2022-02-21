"Побачили свої недоліки. Щоб ставати сильнішими, треба грати проти сильних суперників. Ми розуміємо різницю між клубами Першої ліги та УПЛ, різницю у класі футболістів ліг. Побачили, що у нас є серйозні проблеми, над якими будемо працювати. Інформацію отримали, будемо розбиратися позитивна вона чи негативна. Завдяки таким матчам ми й можемо побачити свій рівень.

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Можна сказати так: ми здогадувались про певні недоліки, ми їх побачили. Наразі ми ще у Першій лізі. Розумію, що нам потрібне підсилення. Максимально швидке підсилення для того, аби ми поступово ставали конкурентоспроможною командою УПЛ.

Засмучуватися нам ніколи, адже вже завтра наступний контрольний матч. Тому ці два дні команда повинні попрацювати із максимальним навантаженням. Найголовніше наразі, що закінчуємо збір без серйозних травм", – цитує Бабича офіційний сайт Кривбаса. Додамо, що вчора криворожці поступились Десні у спарингу – 0:2.

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