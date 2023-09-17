"Цифры говорят о том, что мы сделали недостаточно. Это всегда зависит от игры. Мы должны были легко выиграть 1-0, 2-0, потому что в первые 30 минут у нас были шансы. Если не забили и не выиграли игру, возможно, вам нужно сказать людям, что этого было недостаточно.

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Мудрик развивается. Ему еще нужно многому научиться в АПЛ, поскольку она очень быстрая. Михаил должен лучше понимать игру, пытаться иногда быть больше связанным с командой. Нам нужно дать время и инструменты для, чтобы он улучшался в течение сезона", – цитирует наставника "синих" BBC.

Напомним, что на матч против Борнмута Михаил Мудрик вышел с первых минут. Украинец отыграл 63 минуты.

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