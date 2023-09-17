Челси снова провалился в матче АПЛ – Мудрик засиял в битве против Забарного, но партнеры подвели
Борнмут сдержал Челси (0:0) в 5 туре чемпионата Англии. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Михаил Мудрик неожиданно впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Компанию ему составил другой игрок сборной Украины. Илья Забарный традиционно занял место в центре обороны "вишенок". Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Челси на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Едва ли не самый большой состав в топ-чемпионатах сегодня – максимально короткий. Всего из 7 полевых игроков только Чилвелу больше 21 года. Именно Бена Почеттино решил подвинуть с позиции левого вингера, мол, нуждался в более атакующем исполнителе. И Мудрик едва не воспользовался этой ситуацией.
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Своевременные решения Михаила. Где надо, проходит с мячом и накручивает или отдает пас. Украинец продрался в штрафную и выкатил почти идеальный пас для Галлахера, но и Конор слишком быстро залетал во вратарскую, и Мудрик несколько неудобно поднял снаряд. Заметно, что Михаил ищет Джексона и Галлахера своими передачами за спины в поисках свободных каналов. Экс-вингер Шахтера также выкатил сенегальскому форварду под удар в центральной зоне – стойка спасла Нето.
Галлахер справа также остро разрезал на ход Стерлингу, исполнившему нечто среднее между ударом и прострелом. Рахим не забил и с еще более близкого расстояния. Удар экс-вингера Ман Сити заблокировал Келли. Зато Данго Уттара не реализовал лучший момент хозяев. Короткий розыгрыш стандарта, мяч полдня катится на дальнюю штангу, где никто не мешает, кроме вратаря – классный сейв Роберта Санчеса. И какую же конфетку выдал Мудрик на Галлахера на 33 минуте: с носка в самое сердце штрафной – забивай не хочу. Конор пробил максимально примитивно, по центру.
Вроде и есть игра в Челси, но не хватает победного менталитета как у всей команды, так и игроков в одиночку. Если в целом Челси значительно больше владеет мячом, то бывают целые 10-минутные отрезки, когда Борнмут контролирует его. Под занавес первого тайма лондонцы заиграли еще активнее. Однако Мудрик едва не привез неприятности потерей на своей половине (вновь Санчес страхует). Дважды подряд заигрывался и моментально пытался исправиться в жестких подкатах. Это желтая, по мнению рефери Дэвида Кута.
Тем не менее у Михаила больше всего созданных моментов (3), успешных попыток отбора (3) и выигранных единоборств внизу (5) за первый тайм среди всех футболистов Челси. А еще 80% точности передач (у Забарного 85%, причем не пошли лишь длинные пасы – 4 потери после них) и стопроцентное качество дриблинга (2 из 2). Проблемы с реализацией продолжаются. Один лишь Мудрик набил 0,41 ожидаемого ассиста, что почти столько же, сколько за все моменты Борнмута, вместе взятые. Проблема в том, что Галлахер, Джексон и Стерлинг не выглядели способными отличиться хотя бы разочек, хотя соперник с довольно высокой линией обороны дает играть.
Молодежный чемпион мира Ааронс ценой фола останавливает очередной рейд Мудрика, на этот раз в центр. Стерлинг роскошно закручивал со стандарта, но снаряд от перекладины только частично залетел за линию ворот, а голевое добивание добивания Колвила, еще одного чемпиона Европы U-21, уже было из офсайда. Показательный момент на 53 минуте. Быстрая контра Челси, Мудрик взрывается в полуфланге, но Колвил показывает, насколько он далек от атаки и затягивает с пасом. Чилвел мог бы придумать что-то гораздо интереснее, но Бена Почеттино почему-то видит исключительно на месте вингера.
Забарный неплохо страхует партнера по центру обороны. И тут же целая волна атак и давления Борнмута. Потеря Гюсто в жесткой борьбе, Силва едва не привез слишком медленным выносом, сейвы Санчеса. На 63 минуте Почеттино снимает Мудрика и сразу же утешает ощутимо недовольного украинца, мол, ты хорошо сыграл, я доволен. Вышел Палмер. Стерлинг взялся обострять после замены Мудрика. Джексон запорол еще парочку моментов, Палмер также слишком медленно и предсказуемо исполнял удар.
Галлахер выбивает фактически из угла после штрафного Биллинга (привет Дисаси, который лишь фолом смог остановить соперника). Соланке накрутил пару соперников – Санчес ногой парировал. Трибуны заводятся, и уже Борнмут значительно ближе к победе. Почеттино аж на 81 минуте уродил еще 2 хода. Чилвел и Маатсен вместо Колвила и Энцо. И Бен сразу же создает роскошный момент – Джексон пробивает головой после подачи с левого края, Нето вытаскивает. Открытая игра пошла. Какой же момент убийственный не реализовывают гости. Палмер обыгрался со Стерлингом – Нето тащит удар в упор, Маатсен добивает в блок.
Борнмут отвечает своими атаками. Очень тяжело доводит отрабатывать игрокам Челси. Динамично, но как-то прямолинейно. Судья дает 8 минут на определение победителя. Скорость движения мяча а атакующей мысли больше у команды Ираолы, чем у подопечных Почеттино. Нет слов. Ничейный счет в битве вполне по игре. Челси набирает 5 очков и на 2 балла опережает Борнмут. ЛЧ все дальше и дальше – лишь 14 место для лондонцев и единственная победа (дома) против худшей команды сезона (Лутона).
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