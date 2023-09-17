Михаил Мудрик неожиданно впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Компанию ему составил другой игрок сборной Украины. Илья Забарный традиционно занял место в центре обороны "вишенок". Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Челси на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Едва ли не самый большой состав в топ-чемпионатах сегодня – максимально короткий. Всего из 7 полевых игроков только Чилвелу больше 21 года. Именно Бена Почеттино решил подвинуть с позиции левого вингера, мол, нуждался в более атакующем исполнителе. И Мудрик едва не воспользовался этой ситуацией.

Борнмут – Челси: онлайн-трансляция украинского дерби в АПЛ – первый старт Мудрика в сезоне, Забарный без изменений

Своевременные решения Михаила. Где надо, проходит с мячом и накручивает или отдает пас. Украинец продрался в штрафную и выкатил почти идеальный пас для Галлахера, но и Конор слишком быстро залетал во вратарскую, и Мудрик несколько неудобно поднял снаряд. Заметно, что Михаил ищет Джексона и Галлахера своими передачами за спины в поисках свободных каналов. Экс-вингер Шахтера также выкатил сенегальскому форварду под удар в центральной зоне – стойка спасла Нето.

Галлахер справа также остро разрезал на ход Стерлингу, исполнившему нечто среднее между ударом и прострелом. Рахим не забил и с еще более близкого расстояния. Удар экс-вингера Ман Сити заблокировал Келли. Зато Данго Уттара не реализовал лучший момент хозяев. Короткий розыгрыш стандарта, мяч полдня катится на дальнюю штангу, где никто не мешает, кроме вратаря – классный сейв Роберта Санчеса. И какую же конфетку выдал Мудрик на Галлахера на 33 минуте: с носка в самое сердце штрафной – забивай не хочу. Конор пробил максимально примитивно, по центру.

Вроде и есть игра в Челси, но не хватает победного менталитета как у всей команды, так и игроков в одиночку. Если в целом Челси значительно больше владеет мячом, то бывают целые 10-минутные отрезки, когда Борнмут контролирует его. Под занавес первого тайма лондонцы заиграли еще активнее. Однако Мудрик едва не привез неприятности потерей на своей половине (вновь Санчес страхует). Дважды подряд заигрывался и моментально пытался исправиться в жестких подкатах. Это желтая, по мнению рефери Дэвида Кута.

Тем не менее у Михаила больше всего созданных моментов (3), успешных попыток отбора (3) и выигранных единоборств внизу (5) за первый тайм среди всех футболистов Челси. А еще 80% точности передач (у Забарного 85%, причем не пошли лишь длинные пасы – 4 потери после них) и стопроцентное качество дриблинга (2 из 2). Проблемы с реализацией продолжаются. Один лишь Мудрик набил 0,41 ожидаемого ассиста, что почти столько же, сколько за все моменты Борнмута, вместе взятые. Проблема в том, что Галлахер, Джексон и Стерлинг не выглядели способными отличиться хотя бы разочек, хотя соперник с довольно высокой линией обороны дает играть.

Молодежный чемпион мира Ааронс ценой фола останавливает очередной рейд Мудрика, на этот раз в центр. Стерлинг роскошно закручивал со стандарта, но снаряд от перекладины только частично залетел за линию ворот, а голевое добивание добивания Колвила, еще одного чемпиона Европы U-21, уже было из офсайда. Показательный момент на 53 минуте. Быстрая контра Челси, Мудрик взрывается в полуфланге, но Колвил показывает, насколько он далек от атаки и затягивает с пасом. Чилвел мог бы придумать что-то гораздо интереснее, но Бена Почеттино почему-то видит исключительно на месте вингера.

Забарный неплохо страхует партнера по центру обороны. И тут же целая волна атак и давления Борнмута. Потеря Гюсто в жесткой борьбе, Силва едва не привез слишком медленным выносом, сейвы Санчеса. На 63 минуте Почеттино снимает Мудрика и сразу же утешает ощутимо недовольного украинца, мол, ты хорошо сыграл, я доволен. Вышел Палмер. Стерлинг взялся обострять после замены Мудрика. Джексон запорол еще парочку моментов, Палмер также слишком медленно и предсказуемо исполнял удар.

They lied to us saying "He is the new Drogba" little did we know that it is Benteke Reincarnation



Chelsea Nicolas Jackson Bella boring Mudryk sterling Dan james palmer immunity mainoo seyi tinibu #BouChe mason Greenwood malo gusto Vlahovicpic.twitter.com/YHugADM4P1 — Ninoking (@Iamninoking) September 17, 2023

Галлахер выбивает фактически из угла после штрафного Биллинга (привет Дисаси, который лишь фолом смог остановить соперника). Соланке накрутил пару соперников – Санчес ногой парировал. Трибуны заводятся, и уже Борнмут значительно ближе к победе. Почеттино аж на 81 минуте уродил еще 2 хода. Чилвел и Маатсен вместо Колвила и Энцо. И Бен сразу же создает роскошный момент – Джексон пробивает головой после подачи с левого края, Нето вытаскивает. Открытая игра пошла. Какой же момент убийственный не реализовывают гости. Палмер обыгрался со Стерлингом – Нето тащит удар в упор, Маатсен добивает в блок.

Борнмут отвечает своими атаками. Очень тяжело доводит отрабатывать игрокам Челси. Динамично, но как-то прямолинейно. Судья дает 8 минут на определение победителя. Скорость движения мяча а атакующей мысли больше у команды Ираолы, чем у подопечных Почеттино. Нет слов. Ничейный счет в битве вполне по игре. Челси набирает 5 очков и на 2 балла опережает Борнмут. ЛЧ все дальше и дальше – лишь 14 место для лондонцев и единственная победа (дома) против худшей команды сезона (Лутона).

Bournemouth 0-0 Chelsea



Another frustrating day for Chelsea in front of goal in the first 0-0 of the 2023-24 Premier League season.



Mauricio Pochettino's men have only scored five league goals so far; their fewest after five games of a top-flight campaign since 1995-96 (5). pic.twitter.com/LDZF6M4Fk6 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 17, 2023

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