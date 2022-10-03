"Для нас это был не самый лучший день, но мы заслуживали победы. Бензема? Это была не лучшая его игра после продолжительной травмы. Я думал о замене футболиста, исполняющего пенальти, но Карим Бензема реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне. Он лучший пенальтист в команде. Нам нет оправданий. Состав очень хороший. Игра пошла не так, как мы желали.

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Хотя мы могли победить, если бы забили с пенальти. Однако команда играла хорошо. Такие матчи встречаются во время чемпионата. Завершилась очень хорошая серия, но теперь мы хотим начать другую. Когда Реал не выигрывает, счастливых никогда не бывает. Ничья огорчает нас, но мы отреагируем на это в ближайшее время", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, поединок 7-го тура Ла Лиги против Осасуны (1:1) стал первым в сезоне для Лунина из-за травмы Куртуа. Матч с Шахтером в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 5 октября. Начало встречи в 22:00.

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