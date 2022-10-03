Лунин не удержал ворота "на замке", фатум Бензема – видеообзор матча Реал – Осасуна – 1:1
00:41 - Читати українською
Реал не сумел обыграть Осасуну в рамках 7-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Кике Гарсия 51’
Давид Гарсия 78’
51’ Кике Гарсия
78’ Давид Гарсия
Голкипер сборной Украины получил шанс сыграть за Реал из-за травмы Тибо Куртуа. Нельзя сказать, что у Лунина было много работы, но отстоять на ноль он не сумел. Кике Гарсия после подачи с фланга безупречно пробил головой.
Реал впервые в сезоне не победил – Лунин дебютировал с драматической неудачи в большинстве, Бензема не забил пенальти
В конце концов, Реал имел шанс вырвать победу, но Карим Бензема снова не забил пенальти. Француз уже в третий раз не сумел переиграть Серхио Эрреру с 11-ти метров. Подобная серия против одного и того же голкипера случилась впервые в истории Ла Лиги.
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