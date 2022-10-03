Голкипер сборной Украины получил шанс сыграть за Реал из-за травмы Тибо Куртуа. Нельзя сказать, что у Лунина было много работы, но отстоять на ноль он не сумел. Кике Гарсия после подачи с фланга безупречно пробил головой.

Реал впервые в сезоне не победил – Лунин дебютировал с драматической неудачи в большинстве, Бензема не забил пенальти

В конце концов, Реал имел шанс вырвать победу, но Карим Бензема снова не забил пенальти. Француз уже в третий раз не сумел переиграть Серхио Эрреру с 11-ти метров. Подобная серия против одного и того же голкипера случилась впервые в истории Ла Лиги.