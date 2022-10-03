"Для нас це був не найкращий день, але ми заслуговували на перемогу. Бензема? Це була не найкраща його гра після тривалої травми. Я думав про заміну футболіста, який виконує пенальті, але Карім Бензема реалізував два найважливіші пенальті минулого сезону. Він найкращий пенальтист, який є у команді. Нам нема виправдань. Склад дуже добрий. Гра пішла не так, як ми хотіли.

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Хоча ми могли перемогти, якби забили з пенальті. Проте команда грала добре. Такі матчі трапляються під час чемпіонату. Завершилася наша дуже гарна серія, але тепер ми хочемо розпочати іншу. Коли Реал не виграє, щасливих ніколи не буває. Нічия засмучує нас, але ми відреагуємо на це найближчим часом", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, поєдинок 7-го туру Ла Ліги проти Осасуни (1:1) став першим в сезоні для Луніна через травму Куртуа. Матч з Шахтарем в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 5 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

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