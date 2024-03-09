"Поліссю важко без Макуани? Але він не скоро ще буде грати, то нам що, знятись з чемпіонату? Назаренко непогано рухався, Ясін (Фортюн – прим.) теж добре вийшов. У нас команда – не один Макуана. Забивати треба. Але індивідуальна майстерність була не найвищому рівні.

Полісся – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Чому Полісся мало забиває в останніх поєдинках? Індивідуальна майстерність як в атаці, так і обороні. І пропускаємо ми якісь м'ячі незрозумілі. Хлопці розуміють. Треба забивати і не пропускати, це правило футболу. Вилучення Тейлора? Річ не лише в ньому. Наш гравець був перший на м'ячі, можна було зіграти надійно. Хотіли зберегти м'яч і це призвело до такої помилки.

Підтримка керівництва, враховуючи останні результати команди? Спитайте у керівництва, я розумію до чого ви ведете. Це питання після гри некрасиве", – поділився Калітвінцев-старший в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Полісся поступилось Олександрії (1:2) та не знає смаку перемог вже у 6 матчах поспіль – до зимової перерви "вовки" зіграли внічию з Шахтарем, Вересом та СК Дніпро-1.

Полісся на очах Шевченка програло Олександрії – вихованець Динамо забив переможний гол