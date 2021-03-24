Защитник Скорука Алексей Пинчук получил наказание за свою неадекватную жестокость против игрока СК Днепр-1 Александра Килыка.

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Пинчук "отличился" неоправданной жестокостью в товарищеском матче против молодежки СК Днепр-1. Защитник Скорука грубым подкатом покалечил соперника – разрыв задней крестообразной связки, импрессионный перелом большеберцовой и бедренной кости. Теперь 18-летнему Килыку придется проходить длительную реабилитацию с риском завершения карьеры.

Добавим, что Пинчук присоединился к любительскому Скоруку в 2020 году. Ранее защищал цвета Горняка-Спорт, запорожского Металлурга, Николаева, Вереса, Сум и днепродзержинской Стали.

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