Покарання за звірячу жорстокість – гравця Скорука відсторонили від участі в чемпіонаті області
Захисник Скорука Олексій Пінчук отримав покарання за свою неадекватну жорстокість проти гравця СК Дніпро-1 Олександра Кілика.
Грубіяна безстроково відсторонили від участі в матчах під егідою Асоціації футболу Дніпропетровської області.
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Пінчук "відзначився" невиправданою жорстокістю у товариському матчі проти молодіжки СК Дніпро-1. Захисник Скорука брутальним підкатом покалічив суперника – розрив задньої хрестоподібної зв'язки, імпресійний перелом виступів великогомілкової і стегнової кістки. Тепер 18-річному Кілику доведеться проходити тривалу реабілітацію з ризиком завершення кар'єри.
Додамо, що Пінчук приєднався до аматорського Скорука у 2020 році. Раніше захищав кольори Гірника-Спорт, запорізького Металурга, Миколаєва, Вереса, Сум та дніпродзержинської Сталі.
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